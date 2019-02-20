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Resmi açıklama geldi! Galatasaray'da 8 oyuncu gidiyor...
Ligde Başakşehir'i amansız bir şekilde takip eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Benfica karşısında tur arayan Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbetleri büyük oranda belli oldu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
Güncelleme: 20.02.2019 12:26
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Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 8 futbolcunun son durumuna dair karar...
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Mariano'nun alternatifi olan ve görev verildiği takdirde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Martin Linnes'e dair karar takımda kalması yönünde ancak bir hamle de yapılmış değil.
MENAJERİ AÇIKLADI Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Linnes'in menajeri de hemen hemen aynı ifadeleri kullanırken Jim Solbakken 'Eğer Galatasaray'dan herhangi bir adım gelmezse oyuncunun İngiltere'den talipleri var' ifadeleri dikkat çekti.
"DONK DÜNDEN RAZI" Son oynanan Kasımpaşa maçında Selçuk İnan ile birlikte iyi bir performans ortaya koyan Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Donk'un Galatasaray'ı ve taraftarları çok sevdiğini belirten Haatrecht, yönetimden teklif beklediğini sözlerine ekledi.
Gönderilmesi beklenen ancak kontratının uzatılmasını bekleyen isimlerse şöyle;