Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla kulüpler yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yalnızca transfer değil farklı alanlarda da yenilikler sürerken, Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalarda resmen açıklandı. İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon iç ve dış saha formaları...

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18 Güncelleme: 27.07.2020 12:18
Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

İşte sarı-kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklama...

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

"İç saha forma tasarımı, Galatasaray'ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor."

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

"Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor."

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