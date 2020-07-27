Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla kulüpler yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yalnızca transfer değil farklı alanlarda da yenilikler sürerken, Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalarda resmen açıklandı. İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon iç ve dış saha formaları...