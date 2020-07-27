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Resmen açıklandı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla kulüpler yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Yalnızca transfer değil farklı alanlarda da yenilikler sürerken, Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalarda resmen açıklandı. İşte sarı-kırmızılıların yeni sezon iç ve dış saha formaları...
27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18
Güncelleme: 27.07.2020 12:18
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Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.
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İşte sarı-kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklama...
"İç saha forma tasarımı, Galatasaray'ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor."
"Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."
"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor."