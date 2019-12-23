Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular...

Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular...

Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda sakatlıktan dönen ve ilk 11'e yeniden adını yazdıran yıldız golcü Radamel Falcao için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 23:32 Güncelleme: 23.12.2019 23:32
Radamel Falcao'ya sürpriz talip!

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Radamel Falcao'ya sürpriz talip!

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle ikinci yarıda zirve yarışını sonuna kadar kovalamak istiyor.

Radamel Falcao'ya sürpriz talip!

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılıların adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Marcelo Sarrachi gibi isimlerle anılıyor.

Radamel Falcao'ya sürpriz talip!

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçirmesi beklenen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Radamel Falcao'ya sürpriz talip!

Bu konuda ilk somut adımı atan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü maçından önce Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN