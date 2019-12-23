Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular...
Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda sakatlıktan dönen ve ilk 11'e yeniden adını yazdıran yıldız golcü Radamel Falcao için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
23 Aralık 2019 Pazartesi 23:32
Güncelleme: 23.12.2019 23:32
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Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken oyuncu arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle ikinci yarıda zirve yarışını sonuna kadar kovalamak istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılıların adı HenryOnyekuru, RicardoRodriguez, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve MarceloSarrachi gibi isimlerle anılıyor.
Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçirmesi beklenen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Bu konuda ilk somut adımı atan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü maçından önce StevenNzonzi'yi kadro dışı bıraktı.