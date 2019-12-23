Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Resmen duyurdular...

Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda sakatlıktan dönen ve ilk 11'e yeniden adını yazdıran yıldız golcü Radamel Falcao için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.