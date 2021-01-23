Galeri Galatasaray Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! "Galatasaray'ı bırak..."

Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! "Galatasaray'ı bırak..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Cimbom, uzun süredir Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken, oyuncuya ayrılığı için çeşitli seçenekler sunmuş ancak sunulan seçenekler kabul edilmemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kolombiyalı o futbolcu, yaptığı açıklamada Radamel Falcao'yu resmen yanına çağırdığını ve Galatasaray'ı bırakıp yanına gitmesi gerektiğini söylediğini açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! "Galatasaray'ı bırak..."

Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! Galatasaray'ı bırak...

Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor'u konuk etmiş ve karşılaşmadan 6-1'lik üstünlükle ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda işlerin yolunda gitmesine karşın bir isim soru işareti yaratıyordu.

Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! Galatasaray'ı bırak...

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Monaco'dan transfer edilen Falcao, yaşadığı sakatlıklar sonrası adeta hayal kırıklığı olmuştu. Kolombiyalı golcü Denizlispor maçında da kadroda değildi.

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Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! Galatasaray'ı bırak...

Bununla beraber sarı kırmızılılar, Falcao'yu satmak için çeşitli yollar aramış ve menajerlere oyuncu satışı için talimat vermişti.

Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! Galatasaray'ı bırak...

BECKHAM'DAN VETO YEDİ
Amerika MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Falcao'yu bir zamanlar çok istediği ancak Kolombiyalı futbolcunun yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı bu transferden vazgeçildiği aktarılmıştı.

Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! Galatasaray'ı bırak...

ESKİ ARKADAŞINDAN ÇAĞRI: GALATASARAY'I BIRAK!
Bununla beraber Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle faydalanamadığı ve gözden çıkardığı Radamel Falcao'ya milli takımdan arkadaşı çağrıda bulundu.

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