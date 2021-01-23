Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! "Galatasaray'ı bırak..."

BECKHAM'DAN VETO YEDİ

Amerika MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Falcao'yu bir zamanlar çok istediği ancak Kolombiyalı futbolcunun yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı bu transferden vazgeçildiği aktarılmıştı.