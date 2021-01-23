Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! "Galatasaray'ı bırak..."
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Cimbom, uzun süredir Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken, oyuncuya ayrılığı için çeşitli seçenekler sunmuş ancak sunulan seçenekler kabul edilmemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kolombiyalı o futbolcu, yaptığı açıklamada Radamel Falcao'yu resmen yanına çağırdığını ve Galatasaray'ı bırakıp yanına gitmesi gerektiğini söylediğini açıkladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Ocak 2021 Cumartesi 18:33, Güncelleme 23.01.2021 18:42
Radamel Falcao'ya flaş transfer çağrısı! "Galatasaray'ı bırak..."