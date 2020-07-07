Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao haberi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana gerek sakatlıkları, gerekse inişli çıkışlı performansıyla adeta fiyaskoya dönüşen Kolombiyalı yıldızın, kazandığı para hesaplandığında büyük bir zarardan ibaret olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
7 Temmuz 2020 Salı 09:38 Güncelleme: 07.07.2020 10:04
Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...

Galatasaray'da bu sezon yaşanan başarısızlık kadar konuşulan bir başka konu Radamel Falcao'nun performansı oldu.

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Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...

Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı santrfor, aldığı astronomik ücrete karşın hayal kırıklığı yarattı.

Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17'sinde oynamadı.

Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...

Tecrübeli forvet, Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 3'er maçta görev yaptı.

Radamel Falcao'nun can yakan gerçeği! Bir gününün parası...

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