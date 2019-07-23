Radamel Falcao'da son dakika! Galatasaray...

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor bölgesine dünyaca ünlü bir santrforu katmak için büyük uğraş veriyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Galatasaray yönetimi bir süredir Radamel Falcao ismi üzerinde duruyordu. Kolombiyalı golcüden gelen son haber sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak cinsten... İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları...