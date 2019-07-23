Radamel Falcao'da son dakika! Galatasaray...

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor bölgesine dünyaca ünlü bir santrforu katmak için büyük uğraş veriyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Galatasaray yönetimi bir süredir Radamel Falcao ismi üzerinde duruyordu. Kolombiyalı golcüden gelen son haber sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak cinsten... İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları...
23 Temmuz 2019 Salı 19:01
Güncelleme: 23.07.2019 19:01
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Radamel Falcao'da son dakika...
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Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde yıldız golcü Radamel Falcao bulunuyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu arenada başarı yakalayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Aslan, son olarak Fulham'ın genç yıldız adayı Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı kurmaylar santrfor bölgesine doğrudan katkı sağlayacak bir santrfor transferi için büyük uğraş veriyor.