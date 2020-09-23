Radamel Falcao için olay yaratan transfer iddiası! Real Madrid...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 2-0'lık galibiyetle sonuçlanmıştı. Kolombiyalı yıldız, ligin 1. haftasında olduğu gibi Başakşehir maçında da ağları havalandırırken, formunu yavaş yavaş yükseltmeye başlamıştı. Öte yandan İtalyan basını, yıldız golcü ile ilgili kaleme aldığı haberde sürpriz bir transfer gelişmesine yer verdi. Buna göre Real Madrid, Radamel Falcao'yu düşünüyor! İşte detaylar yaşananlar...
23 Eylül 2020 Çarşamba 11:00, Güncelleme 23.09.2020 11:26
Radamel Falcao için olay yaratan transfer iddiası! Real Madrid...