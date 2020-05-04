Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Portekizli menajer, "Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul'da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao'nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil" yorumunda bulunmuştu.