Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Liglere verilen arada kulüpler kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı için de birçok talip sıraya girmişken, altyapısından yetiştiği River Plate kulübünden de kendisi için bir açıklama geldi. İşte detaylar...

4 Mayıs 2020 Pazartesi 18:02 Güncelleme: 04.05.2020 18:08
Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada transfer iddiaları adeta birbirini kovalıyor...

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Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Süper Lig için özellikle 4 büyük kulüp için transfer söylentileri çokça ortaya atılırken en dikkat çekici iddia Galatasaray'ın Monaco'dan zorlu bir süreç sonrası kadrosuna kattığı Radamel Falcao için gelmişti.

Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Kolombiyalı yıldız golcü için Arap basınında birçok haber çıkmış, Al-Hilal çalıştırıcısı Razvan Lucescu'nun Falcao'yu kadroda görmeyi çok istediği, gerekirse Türkiye'de aldığı paranın iki katının verilmesini talep ettiği yazılmıştı.

Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından oyuncunun menajeri Jorge Mendes yaptığı açıklamada Çıkan haberleri tabii ki ben de görüyorum. Ancak gerçekler yazıldığı gibi değil" şeklinde konuşmuştu.

Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Portekizli menajer, "Falcao, futbol hayatı boyunca çok büyük başarılar ve çok büyük paralar kazandı. Bu kariyere ulaşan bir futbolcu için özellikle parasal anlamda fazla bir hedef kalmıyor. Radamel Falcao ve ailesinin İstanbul'da çok mutlu olduğunu biliyorum. Ayrıca Galatasaray harika bir kulüp. Üstelik Falcao'nun devam eden bir mukavelesi bulunuyor. Size şunu söyleyebilirim ki kesinlikle transfer gibi bir seçenek söz konusu değil" yorumunda bulunmuştu.

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