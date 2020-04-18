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Radamel Falcao elden kaçıyor mu? Yıldız golcüye müthiş teklif...
Gelecek yıl planlamalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da corona virüsüne yakalanan yöneticiler ve Fatih Terim'in taburcu olmasının ardından yüzler gülüyor... Sarı-kırmızılılar için transferde birçok isim ortaya atılırken Kolombiya basınının Radamel Falcao için hazırladığı bir makale dikkat çekti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
18 Nisan 2020 Cumartesi 12:52
Güncelleme: 18.04.2020 12:58
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gelecek yıl kadro planlaması için çalışmalar başladı...
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Corona virüsü nedeniyle bu sezonun akıbeti belirsizliğini korurken, ilk 26 hafta itibarıyla iyi bir grafik yakalayan ve topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Öte yandan liglerin durması nedeniyle mali bir kriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, oyuncularda maaş indirimine gitmiş bu doğrultuda ilk olarak Radamel Falcao ile anlaşmaya varılmıştı.
Falcao ile yapılan görüşmeler sonrası 1.5 milyon Euro'luk indirim için söz alan yönetim, Younes Belhanda ile de el sıkıştı.
2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR Fas basınından "lomazoma.com" sitesi, G.Saray'dan senelik 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda'nın maaşında indirim yapılmasına olumlu baktığını yazdı. 2021'e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun parasının 1.5 milyon Euro düşürülmesi bekleniyor.