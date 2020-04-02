Prensip anlaşmasına varıldı! Galatasaray'dan 3 imza birden
Corona virüsü salgının ardından maliyetleri karşılamakta zorlanan Galatasaray yeni sezonda yerlilerden oluşan bir kadro kuracak. Sarı-kırmızılı takım 4 ismin peşine düşerken, 3 futbolcuyla prensip anlaşmasına şimdiden vardı ve 1 yıldız için de görüşmeler başladı. İşte Aslan'ın gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...
OĞULCAN ÇAĞLAYAN SEZON SONU GELİYOR!
Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrfor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.