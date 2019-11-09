Galatasaray'ın altyapısından yetişip Avrupa'da gururumuz olan isimler arasında yer alan Ozan Kabak Bundesliga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk golünü kaydeden genç yıldız, bu haftada gollerine bir yenisini eklemeyi başardı. Öte yandan milli futbolcu kaydettiği bu golle Bundeliga'da yeni bir rekora da imza attı.
9 Kasım 2019 Cumartesi 19:40
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Ozan Kabak'tan Bundesliga'da rekor!
Galatasaray altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan isimler arasında olan gururumuz Ozan Kabak formasını giydi Schalke 04'de harikalar yaratmayı sürdürüyor.
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Ozan Kabak'tan Bundesliga'da rekor!
Geçtiğimiz hafta Augsburg ile karşılaşan Schalke 04'de, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın 71. dakikada attığı golle Schalke mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.
Ozan Kabak'tan Bundesliga'da rekor!
Schalke 04 bu hata ise sahasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Temsilcimiz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04 rakibiyle 3-3 berabere kaldı.
Ozan Kabak'tan Bundesliga'da rekor!
Milli stoper Ozan Kabak geçtiğimiz hafta Schalke 04 formasıyla ilk golüne imza atan genç stoper, bu hafta da Düsseldorf karşısında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydederek, iki hafta üst üste gol atmış oldu.
Ozan Kabak'tan Bundesliga'da rekor!
Yıldız oyuncu bu gol ile üst üste ikinci hafta da ağları havalandırmış oldu.