Ozan Kabak'tan Bundesliga'da rekor!

Galatasaray'ın altyapısından yetişip Avrupa'da gururumuz olan isimler arasında yer alan Ozan Kabak Bundesliga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk golünü kaydeden genç yıldız, bu haftada gollerine bir yenisini eklemeyi başardı. Öte yandan milli futbolcu kaydettiği bu golle Bundeliga'da yeni bir rekora da imza attı.