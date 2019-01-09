Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

Ozan Kabak: "Galatasaray'dan vazgeçmedim"
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı gösteren teknik direktör Fatih Terim, üç teklifi masada olan Ozan Kabak için pazarlığa girmedi, genç oyuncu da hocasını dinleyip Galatasaray'da kaldı. Bu süreçte susan ve sadece Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ozan Kabak, sessizliğini SABAH gazetesine bozdu.
İşte 2000 doğumlu genç stoperle yapılan özel röportaj:
"TRANSFERLE HİÇ İLGİLENMEDİM, BANA TEKLİF GELMEDİ"
Birçok teklif aldın ama kaldın. Avrupa'ya gitmek istedin mi?
Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek… Bunun için de tecrübesine güvendiğim Fatih Hoca'ya danıştım. Yine danışacağım. İlk yarı bitince ailemle birlikte tatile çıktım. Transferle hiç ilgilenmedim. Zaten bana gelen hiçbir teklif olmadı. Menajerlerim görüşmeleri yaptı. Galatasaray'dan gitmeyi düşünmek için benim bu formadan vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum.
YİNE FATİH HOCA'YA SORACAĞIM...
Sezon sonu neler olacak?
u an tek odaklandığım şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Elimden gelen en iyi performansı sergilemek ve kendimi geliştirmek... Nasıl daha iyi olabilirim buna konsantre oluyorum. Gelecek sezon nerede olacağımı düşünmüyorum. Sezon sonu yine başta Fatih Hoca olmak üzere tecrübesine güvendiğim kişilerle oturup konuşacağız ve karar vereceğiz.