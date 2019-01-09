Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

"TRANSFERLE HİÇ İLGİLENMEDİM, BANA TEKLİF GELMEDİ"



Birçok teklif aldın ama kaldın. Avrupa'ya gitmek istedin mi?

Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek… Bunun için de tecrübesine güvendiğim Fatih Hoca'ya danıştım. Yine danışacağım. İlk yarı bitince ailemle birlikte tatile çıktım. Transferle hiç ilgilenmedim. Zaten bana gelen hiçbir teklif olmadı. Menajerlerim görüşmeleri yaptı. Galatasaray'dan gitmeyi düşünmek için benim bu formadan vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum.