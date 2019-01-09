Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Ozan Kabak: "Galatasaray'dan vazgeçmedim"

'7.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi ve devlerin ilgisine rağmen sezon sonuna kadar devam kararı alan Ozan Kabak, Antalya'da çok özel açıklamalarda bulundu: "Galatasaray'dan vazgeçmedim"
9 Ocak 2019 Çarşamba, 00:10:31 Güncelleme: 07:54:28
Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

Son dönemde Galatasaray gündemini en az forvet transferi kadar meşgul etti Ozan Kabak'ın ayrılma ihtimali... İngiltere'den Watford ve Cardiff kulüpleri ile İtalyan devi Inter, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yazan 7.5 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazırdı.

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Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı gösteren teknik direktör Fatih Terim, üç teklifi masada olan Ozan Kabak için pazarlığa girmedi, genç oyuncu da hocasını dinleyip Galatasaray'da kaldı. Bu süreçte susan ve sadece Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ozan Kabak, sessizliğini SABAH gazetesine bozdu.

İşte 2000 doğumlu genç stoperle yapılan özel röportaj:

Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

"TRANSFERLE HİÇ İLGİLENMEDİM, BANA TEKLİF GELMEDİ"

Birçok teklif aldın ama kaldın. Avrupa'ya gitmek istedin mi?
Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek… Bunun için de tecrübesine güvendiğim Fatih Hoca'ya danıştım. Yine danışacağım. İlk yarı bitince ailemle birlikte tatile çıktım. Transferle hiç ilgilenmedim. Zaten bana gelen hiçbir teklif olmadı. Menajerlerim görüşmeleri yaptı. Galatasaray'dan gitmeyi düşünmek için benim bu formadan vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum.

Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

YİNE FATİH HOCA'YA SORACAĞIM...

Sezon sonu neler olacak?
u an tek odaklandığım şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Elimden gelen en iyi performansı sergilemek ve kendimi geliştirmek... Nasıl daha iyi olabilirim buna konsantre oluyorum. Gelecek sezon nerede olacağımı düşünmüyorum. Sezon sonu yine başta Fatih Hoca olmak üzere tecrübesine güvendiğim kişilerle oturup konuşacağız ve karar vereceğiz.

Ozan Kabak: Galatasaraydan vazgeçmedim

Terim'le ilişkin nasıl?

Yazın sakat olduğum dönemde Fatih Hoca'nın benimle ilgili planlarını biliyordum. Bu da bana hem özgüven hem de ayrı bir çalışma motivasyonu sağladı. İdmanlarda daha çok çalıştım. Sonunda o şans geldi ve iyi kullandım. Bu nedenle Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum.

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