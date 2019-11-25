Onyekuru'yu isteyen Galatasaray'a sürpriz öneri!

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir mağlubiyetiyle sarsılan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Hücum eksikliğini Henry Onyekuru'yla gidermek isteyen isteyen sarı-kırmızılı ekibe menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu devre arasında Cimbom'a katılacak.
25 Kasım 2019 Pazartesi 07:32
Güncelleme: 25.11.2019 07:32
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Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, gol yollarında zorluk çekiyor.
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Kadroda büyük değişikliğe gitmesi beklenilen sarı-kırmızılı ekibin en az 3 transfer yapması bekleniyor.
Menajerler, ocak ayında takımı yenilemeye hazırlanan Galatasaray'ın kapısını şimdiden çalmaya başladı.
Sarı-kırmızılı takımda ana gündem maddesi sezon başında Monaco'ya transfer olan HenryOnyekuru'nun kiralanması...
Başkan yardımcısı AbdurrahimAlbayrak ile temas kuran bir Fransız menajerin, Onyekuru'nun 6 aylık kiralanmasına Monaco'nun sıcak bakmadığını iletti.