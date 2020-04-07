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Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!
Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki durumu, kariyeri ve hedefleri ile ilgili geniş bir röportaj verdi. Onyekuru, Everton, Anderlecht ve Galatasaray dönemini detaylı olarak anlattı. Yıldız futbolcu Galatasaray ile ilgili flaş bir itirafda da bulundu. İşte o açıklamalar...
7 Nisan 2020 Salı 18:48
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Onyekuru, Monaco'ya transfer süreciyle ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:
Everton'da çalışma izni alamadım ve kafam da orada değildi. Monaco'ya gitme planım yoktu, bu planlı bir hareket olmadı. Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim ancak Everton Sportif Direktörü beni aradı ve benim için yeni bir kulüp bulduğunu söyledi.
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