Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Onyekuru, Monaco'ya transfer süreciyle ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Everton'da çalışma izni alamadım ve kafam da orada değildi. Monaco'ya gitme planım yoktu, bu planlı bir hareket olmadı. Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim ancak Everton Sportif Direktörü beni aradı ve benim için yeni bir kulüp bulduğunu söyledi.