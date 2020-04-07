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07 Nisan 2020, Salı
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Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki durumu, kariyeri ve hedefleri ile ilgili geniş bir röportaj verdi. Onyekuru, Everton, Anderlecht ve Galatasaray dönemini detaylı olarak anlattı. Yıldız futbolcu Galatasaray ile ilgili flaş bir itirafda da bulundu. İşte o açıklamalar...
7 Nisan 2020 Salı 18:48
Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımdaki durumu, kariyeri ve hedefleriyle ilgili geniş bir röportaj verdi.

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Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Onyekuru; Everton, Monaco ve Galatasaray dönemini anlattı.Nijeryalı oyuncu, Everton'a transferiyle ilgili, "Everton ile birlikte PSG beni istedi. Everton'a gittim çünkü Fransa Ligi'ni sevmiyordum ve Premier Lig benim hayalimdi." ifadesini kullandı.


Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Onyekuru, Monaco'ya transfer süreciyle ilgili ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Everton'da çalışma izni alamadım ve kafam da orada değildi. Monaco'ya gitme planım yoktu, bu planlı bir hareket olmadı. Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim ancak Everton Sportif Direktörü beni aradı ve benim için yeni bir kulüp bulduğunu söyledi.

Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Türkiye'de görüşmeler yapıyorlardı, bana iki kez kiralık olarak gitmemin mümkün olmadığını söylediler. Benim Monaco'ya gitmemi istediklerini biliyordum.

Onyekuru'dan Galatasaray itirafı!

Gitmekten başka çaren yoktu. Zorlamak, bir krize neden olmak istemedim. Everton'a dönüp, tek başıma idman yapabilirdim ve bunu istemedim. Monaco'ya gitmek, benim kararım değildi, ben Galatasaray'a dönmek istiyordum.

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