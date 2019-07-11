Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini bitirdi. Son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların, yine Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, Okay'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





