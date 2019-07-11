Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini bitirdi. Son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların, yine Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, Okay'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
11 Temmuz 2019 Perşembe 19:49
Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamalayana Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Yaz transfer döneminde beş takviye yapan ve gözünü yerli transferine çeviren sarı-kırmızılılar, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna kattı.

Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Galatasaray'ın bu transferi önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor.

Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Ndiaye ve Fernando'nun takımdan ayrılmasıyla orta saha arayışına giren Cimbom'da gündemdeki isim Okay Yokuşlu...

Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Emre Mor'u transfer eden Galatasaray'ın, Celta Vigo'da oynayan bir başka Türk oyuncu Okay Yokuşlu'yu da istediği iddia edildi.

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