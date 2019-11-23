Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'

Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkartırken sarı-kırmızılı takımın evindeki 41 maçlık serisini de sonlandırdı. Yenilgi sonrası bazı taraftarlar adeta isyan bayrağını kaldırırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da yenilmezlik serisinin de sona ermesi bardağı taşırdı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 11:26 Güncelleme: 23.11.2019 11:39
Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'

Dün akşam Galatasaraylı taraftarların 1-0 yenildikleri maçtan sonra hedefindeki isimlerden biri de Igor Tudor'un ayrılık sürecinde takımlarına gelmelerini çok istediği Fatih Terim'di.

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Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'

Diğer yandan Galatasaray'ın eski oyuncularından şimdiki Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'a ise övgü yağdı.

Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'

Sarı-kırmızılı takımın tarafları sosyal medyadan tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterirken, eski futbolcuları Okan Buruk'a övgüler yağdırdı.

Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'

İşte Twitter'daki o paylaşımlar...

Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'
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