Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkartırken sarı-kırmızılı takımın evindeki 41 maçlık serisini de sonlandırdı. Yenilgi sonrası bazı taraftarlar adeta isyan bayrağını kaldırırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da yenilmezlik serisinin de sona ermesi bardağı taşırdı.