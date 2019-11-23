Okan Buruk çılgınlığı! 'Fatih Terim'in yerine gelecek'
Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkartırken sarı-kırmızılı takımın evindeki 41 maçlık serisini de sonlandırdı. Yenilgi sonrası bazı taraftarlar adeta isyan bayrağını kaldırırken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Beklentilerin uzağında kalan Galatasaray'da yenilmezlik serisinin de sona ermesi bardağı taşırdı.
23 Kasım 2019 Cumartesi 11:26
Güncelleme: 23.11.2019 11:39
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Dün akşam Galatasaraylı taraftarların 1-0 yenildikleri maçtan sonra hedefindeki isimlerden biri de Igor Tudor'un ayrılık sürecinde takımlarına gelmelerini çok istediği Fatih Terim'di.
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Diğer yandan Galatasaray'ın eski oyuncularından şimdiki Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'a ise övgü yağdı.
Sarı-kırmızılı takımın tarafları sosyal medyadan tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterirken, eski futbolcuları Okan Buruk'a övgüler yağdırdı.