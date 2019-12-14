Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, kadro dışı bırakıldı. Fransız futbolcu için alınan bu karar için "antrenmandaki disiplinsiz davranışları" neden gösterildi. Bu karar sosyal medyada gündem olarak, sarı-kırmızılı taraftarlardan birçok reaksiyon geldi. İşte sosyal medyada Nzonzi tepkileri...
14 Aralık 2019 Cumartesi 10:42
Güncelleme: 14.12.2019 10:48
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Galatasaray'da Nzonzi krizi yaşanıyor. PSG maçında oyundan alınırken teknik direktör Fatih Terim'e el kol hareketleri yapan Fransız yıldız, dünkü antrenmanda ise bardağı taşırdı.
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Nzonzi, yapılan son taktik idmanda yedek takımda olduğunu öğrenince sakatlığını gerekçe göstererek Florya'yı terk etti. Vurdumduymaz tavırlarıyla zaten topun ağzında olan Nzonzi, süresiz kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi.
Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakıldığı açıklanmasının üzerine, yaşanan bu gelişme Twitter'da da çok konuşuldu.
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