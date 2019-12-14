Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, kadro dışı bırakıldı. Fransız futbolcu için alınan bu karar için "antrenmandaki disiplinsiz davranışları" neden gösterildi. Bu karar sosyal medyada gündem olarak, sarı-kırmızılı taraftarlardan birçok reaksiyon geldi. İşte sosyal medyada Nzonzi tepkileri...

14 Aralık 2019 Cumartesi 10:42 Güncelleme: 14.12.2019 10:48
Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Galatasaray'da Nzonzi krizi yaşanıyor. PSG maçında oyundan alınırken teknik direktör Fatih Terim'e el kol hareketleri yapan Fransız yıldız, dünkü antrenmanda ise bardağı taşırdı.

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Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Nzonzi, yapılan son taktik idmanda yedek takımda olduğunu öğrenince sakatlığını gerekçe göstererek Florya'yı terk etti. Vurdumduymaz tavırlarıyla zaten topun ağzında olan Nzonzi, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi.

Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Galatasaray'da Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakıldığı açıklanmasının üzerine, yaşanan bu gelişme Twitter'da da çok konuşuldu.

Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

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