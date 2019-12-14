Nzonzi'nin kadro dışı kalması sonrası 20 tepki!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, kadro dışı bırakıldı. Fransız futbolcu için alınan bu karar için "antrenmandaki disiplinsiz davranışları" neden gösterildi. Bu karar sosyal medyada gündem olarak, sarı-kırmızılı taraftarlardan birçok reaksiyon geldi. İşte sosyal medyada Nzonzi tepkileri...