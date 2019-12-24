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Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! "Onlar yüzünden..."
Galatasaray'da Steven Nzonzi krizi devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüp tarafından büyük umutlarla transfer edilen ama geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Fransız yıldız oyuncu, hatasını kabul etmedi ve kendini savundu. Nzonzi bununla da kalmayıp takım arkadaşlarını adeta topa tuttu. İşte Galatasaray'da deprem etkisi yaratan ve gündeme de bomba gibi düşen o sözler...
24 Aralık 2019 Salı 08:32
Güncelleme: 24.12.2019 08:39
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Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'den gündemi sallayacak sözler...
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Fransız oyuncu, idmanlardaki duruşu ve teknik direktör Terim'in kararlarına saygı duymadığı için kadro dışı bırakılmıştı.
"SORUN BEN DEĞİLİM"
Yaşanan süreçle ilgili çevresine ilginç açıklamalarda bulunan Nzonzi, sorunun kendisinden kaynaklanmadığını dile getirdi.
Yıldız futbolcunun, "Ben topu aldığımda öne doğru koşacak futbolcu bulamıyordum. Benim oynadığım pozisyondaki bir futbolcu garanti ve doğru pası vermeye çalışır."
"Burada kim oynarsa oynasın durum değişmeyecek. Bu sorun savunmanın önünde oynayan futbolculardan değil, tamamen ön taraftaki durağanlıktan kaynaklanıyor" dediği öğrenildi.