Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! 'Onlar yüzünden...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! "Onlar yüzünden..."

Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! "Onlar yüzünden..."

Galatasaray'da Steven Nzonzi krizi devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüp tarafından büyük umutlarla transfer edilen ama geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Fransız yıldız oyuncu, hatasını kabul etmedi ve kendini savundu. Nzonzi bununla da kalmayıp takım arkadaşlarını adeta topa tuttu. İşte Galatasaray'da deprem etkisi yaratan ve gündeme de bomba gibi düşen o sözler...

24 Aralık 2019 Salı 08:32 Güncelleme: 24.12.2019 08:39
Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! Onlar yüzünden...

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'den gündemi sallayacak sözler...

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Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! Onlar yüzünden...

Fransız oyuncu, idmanlardaki duruşu ve teknik direktör Terim'in kararlarına saygı duymadığı için kadro dışı bırakılmıştı.

Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! Onlar yüzünden...

"SORUN BEN DEĞİLİM"

Yaşanan süreçle ilgili çevresine ilginç açıklamalarda bulunan Nzonzi, sorunun kendisinden kaynaklanmadığını dile getirdi.

Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! Onlar yüzünden...

Yıldız futbolcunun, "Ben topu aldığımda öne doğru koşacak futbolcu bulamıyordum. Benim oynadığım pozisyondaki bir futbolcu garanti ve doğru pası vermeye çalışır."

Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! Onlar yüzünden...

"Burada kim oynarsa oynasın durum değişmeyecek. Bu sorun savunmanın önünde oynayan futbolculardan değil, tamamen ön taraftaki durağanlıktan kaynaklanıyor" dediği öğrenildi.

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