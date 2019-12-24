Nzonzi Galatasaraylı oyunculara ateş püskürdü! "Onlar yüzünden..."

Galatasaray'da Steven Nzonzi krizi devam ediyor... Sarı kırmızılı kulüp tarafından büyük umutlarla transfer edilen ama geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Fransız yıldız oyuncu, hatasını kabul etmedi ve kendini savundu. Nzonzi bununla da kalmayıp takım arkadaşlarını adeta topa tuttu. İşte Galatasaray'da deprem etkisi yaratan ve gündeme de bomba gibi düşen o sözler...