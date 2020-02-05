Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

Galatasaray'da ara transfer döneminde Leipzig'den Uruguaylı sol bek Marcelo Sarrachi'nin kiralanmasının ardından Yuto Nagatomo'nun lisansı askıya alınmıştı. Sarı-kırmızılı takımda hem teknik heyetin hem de taraftarların sevdiği bir isim olan Japon futbolcunun herkesi şaşırtan bir jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
5 Şubat 2020 Çarşamba 08:34
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Galatasaray'da Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alındı.
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Profesyonelliği ve iş ahlakıyla her zaman Galatasaray teknik heyeti ve taraftarların takdirini kazanan Japon yıldız, sürpriz bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.
"HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM"
Hürriyet'te yer alan habere göre garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan YutoNagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.
31 Ocak 2018'deİtalya'nınInter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın temmuz ayında 2.5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı. 33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro garanti ücret alıyordu.