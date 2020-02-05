Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

Galatasaray'da ara transfer döneminde Leipzig'den Uruguaylı sol bek Marcelo Sarrachi'nin kiralanmasının ardından Yuto Nagatomo'nun lisansı askıya alınmıştı. Sarı-kırmızılı takımda hem teknik heyetin hem de taraftarların sevdiği bir isim olan Japon futbolcunun herkesi şaşırtan bir jest yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

5 Şubat 2020 Çarşamba 08:34
Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

Galatasaray'da Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alındı.

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Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

Profesyonelliği ve iş ahlakıyla her zaman Galatasaray teknik heyeti ve taraftarların takdirini kazanan Japon yıldız, sürpriz bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

"HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM"

Hürriyet'te yer alan habere göre garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.

Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan Yuto Nagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.

Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...

31 Ocak 2018'de İtalya'nın Inter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın temmuz ayında 2.5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı. 33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro garanti ücret alıyordu.

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