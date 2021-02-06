Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

"Ben herkese 10 numara başlarım. Ondan sonra yaptıklarıyla değerlendiririm. Şu anda herkes 10 numara. Rakibimiz de hakemler de… Hakemi etki altına alacak, onu zorlayacak bir şeyi demem. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok... Ne Ali Bey ne Veli Bey bizim düşmanımız değil. Bunu bilin. Hepsi arkadaşımız, hepimiz birbirimizi dinleriz. Bu kültürü yaymak lazım.