Galeri Galatasaray Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

Süper Lig'de bugün saat 19.00'da Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Mücadeleye saatler kala heyecan dozu tavan yaparken, derbi taraftarların kafasında oynanmaya başlandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe karşılaşmasına dair açıklamalarda buluınurken hakem Cüneyt Çakır ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajı verdi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ardından konuşan Cengiz şunları söyledi;

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

"Bu bir bayram, seyran, bu bir spor müsabakası… Fenerbahçe bizim düşmanımız değil, bütün takımlar gibi dostumuz. Değerli bir rakibimiz. Er meydanından dürüstçe, hakem etkisi olmadan, oyuncular sakatlanmadan, en güzel sonucu alarak dönmek isteriz.

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

Sonucun Türk futboluna yararlı olmasını dileriz. Bu derbi dünyanın en büyük derbilerinden. Gerek Fenerbahçe, gerek Galatasaray bir haksızlık olmadan yüzleşsinler, zevk alsınlar. İnşallah hak eden kazanır. Tabii temennim hak edenin Galatasaray olması" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

Başkan Mustafa Cengiz, maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!

"Ben herkese 10 numara başlarım. Ondan sonra yaptıklarıyla değerlendiririm. Şu anda herkes 10 numara. Rakibimiz de hakemler de… Hakemi etki altına alacak, onu zorlayacak bir şeyi demem. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok... Ne Ali Bey ne Veli Bey bizim düşmanımız değil. Bunu bilin. Hepsi arkadaşımız, hepimiz birbirimizi dinleriz. Bu kültürü yaymak lazım.

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