GaleriGalatasarayMustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!
Süper Lig'de bugün saat 19.00'da Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Mücadeleye saatler kala heyecan dozu tavan yaparken, derbi taraftarların kafasında oynanmaya başlandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe karşılaşmasına dair açıklamalarda buluınurken hakem Cüneyt Çakır ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...
06 Şubat 2021 Cumartesi 13:13, Güncelleme 06.02.2021 13:15
Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Cüneyt Çakır yorumu!