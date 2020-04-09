Muslera'dan geleceğine ilişkin flaş açıklama! "Fatih Terim..."
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, futbolu bıraktıktan sonra neler yapacağına ilişkin soruları yanıtladı. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı taraftarları mutlu eden bir açıklama yaptı. İşte deneyimli eldivenin dikkat çeken sözleri...
Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı kulübün altyapı oyuncularıyla bir araya geldi. Muslera, yıldız adaylarına tecrübelerini aktarırken, kendisine yönetilen sorulara cevap verdi. Türkiye'ye ilk geldiği günü çok iyi hatırladığını ifade eden Muslera, "Havaalanına indiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İnanılmaz bir sürprizdi benim için. Bir basın ordusu vardı, fotoğrafçılar... Böyle bir ilgi benim ülkemde çok normal değil, bu nedenle baya şaşırmıştım, ama sonra alıştım" diye konuştu.
"HOCAM BANA EPEY BAĞIRIRDI"
Altyapıda forma giyerken hocasının kendisine çok kez bağırdığını ve bu yüzden antrenmanlardan ağlayarak ayrıldığını ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Evet, doğru. Hocam bana epey bağırırdı, bu nedenle antrenmandan ağlayarak çıktığım olurdu. Bana bağırırdı ama kötü anlamda değil, yanlış anlamayın. Benim daha iyi yerlere gelebilmem için, bana bir şeyleri öğretebilmek için yaptı. Bu da çok yardımcı oldu aslında" şeklinde konuştu.
"EĞİTİMİNİZE ÖNEM VERİN"
Altyapıda oyuncularının eğitimlerine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Muslera, "Öncelikle okul çok önemli, okula gereken önemi verin. Diğer taraftan beslenme çok önemli, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin. Ailenize, annenize, babanıza ve hocalarınıza saygı çok önemli. Ne diyorlarsa dinleyin. Bu tip şeyler; çok iyi bir kaleci ve iyi bir sporcu olmak için en önemli noktalardan bazıları" ifadelerini kullandı.