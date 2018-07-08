Muslera Premier Lig'e gidiyor! Yerine Ochoa geliyor
8 Temmuz 2018 Pazar, 01:26:33
Güncelleme: 01:54:05
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Muslera Premier Lig'e gidiyor! İşte yerine gelecek isim
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Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da bu kez bir ayrılık kapıya dayandı. Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri çeken Fernando Muslera'ya Premier Lig'den 2 takım talip.
Muslera Premier Lig'e gidiyor! İşte yerine gelecek isim
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Tekliflerin bu kez oldukça ciddi olduğu ve pazarlıkların gizli şekilde devam ettiği gelen haberler arasında. UEFA ile yaptığı FFP anlaşması uyarınca 'sattığın kadar al' şartı getirilen sarı-kırmızılı ekip, Muslera'dan gelecek para ile transfer bütçesi oluşturmayı hedefliyor.
Muslera Premier Lig'e gidiyor! İşte yerine gelecek isim
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'KENDİ İSTEDİ' DENECEK
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'i de bu ayrılığa ikna etmeye çalışıyor. Diğer korku ise taraftar tepkisi. Bunun için de 'Gitmeyi Muslera istedi' denecek.
Muslera Premier Lig'e gidiyor! İşte yerine gelecek isim
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32 yaşındaki Nando daha önce verdiği birçok röportajda en büyük hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söylemişti. Muslera'nın Fransa maçında yediği hatalı golün gelen teklifleri etkilemediği de öğrenildi. Başarılı file bekçisi grup mücadelesini gol yemeden tamamlayan tek kaleci olmuştu. Savaş ÇORLU
Muslera Premier Lig'e gidiyor! İşte yerine gelecek isim
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EN AZ 15-20 MİLYON EURO
Muslera'dan beklenen bonservis rakamı en az 15-20 milyon euro. Başkan Cengiz, "Kabul edeceğimiz rakam olmalı. Bu Muslera!" diyerek daha azına razı olmayacaklarını belirtmişti. Muslera giderse yıllık 5 milyon euro'yu bulan ücretinden de kurtulunacak.