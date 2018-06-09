Milan'ın golcüsü Aslan'a

Gol makinesine dönüşebilir - Mini yorum Cem Altıparmak

Porto altyapısının bir ürünü olan Andre Silva, fazla vakit kaybetmeden yurt dışına açıldı ve Milan'ın yolunu tuttu. Yalnız İtalya'daki sert ve mücadeleye dayalı futbola adapte olduğu söylenemez. Benzer sıkıntıları Süper Lig'de de yaşayabilir. Yine de Portekizli forvet, top tekniği ve son vuruş becerisiyle oyunu ön alanda oynayan takımlarda iş yapar. Galatasaray'ın bu sezon kendi sahasındaki futbolunu düşünürsek, Silva gol makinesine dönüşebilir.