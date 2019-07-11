Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull

Spor Toto Süper Lig'de kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Fernando, İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer oldu. 4.5 milyon Euro bedelle transfer olan yıldız futbolcunun yerini doldurmak için harekete geçildi. Cimbom, bu boşluğu yine Brezilyalı bir futbolcu ile dolduracak. İşte Galatasaray'ın yeni Pitbull'u....

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:31 Güncelleme: 11.07.2019 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





