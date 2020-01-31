Sezon başında kiralık olarak gönderildiği Belçika ekibi Club Brugge ile bağlarını kopramadığı için Galatasaray'a dönme şansı bulunmayan Mbaye Diagne'deki şok gerçek ortaya çıktı. İşte iki kulübün anlaşamaması durumunda gerçekleşecek o senaryo...
31 Ocak 2020 Cuma 08:33
Güncelleme: 31.01.2020 08:33
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ortada kaldı...
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Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım'da süresiz kadro dışı bırakan ClubBrugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne'nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal'e gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, ClubBrugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray'a geri dönme şansı da bulunmuyor.
BRUGGE SÖZLEŞMEYE UYMUYOR
Belçika ekibi, teknik direktör PhilippeClement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne'yi Galatasaray'a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro'ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti.
Galatasaray ise, "Sözleşmeye uyup bir yıllık parayı ödeyin" cevabını vermişti. Brugge'ün uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ortada kalan Diagne ile ilgili bir başka tehlike daha var...
SEZON SONUNA KADAR MAÇA ÇIKAMAYABİLİR
Belçika ekibi, Senegalli'ye 5 ay daha izin verdi. Dolayısıyla Brugge ile bir anlaşma sağlanamazsa Galatasaray'ın 13 milyon Euro yatırım yaptığı MbayeDiagne sezon sonuna kadar tek maça çıkamayacak.
Böyle bir durumda da hem değeri düşecek hem de Galatasaray'ın 'satıp para kazanma' planı tehlikeye girecek. Bonservis olarak 13 milyon Euro ödeyen Galatasaray, Diagne'ye de 4.5 yıl için 10 milyon 650 bin Euro (70.3 milyon TL) garanti para vermeyi taahhüt etmişti.