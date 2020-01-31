Böyle bir durumda da hem değeri düşecek hem de Galatasaray'ın 'satıp para kazanma' planı tehlikeye girecek. Bonservis olarak 13 milyon Euro ödeyen Galatasaray, Diagne'ye de 4.5 yıl için 10 milyon 650 bin Euro (70.3 milyon TL) garanti para vermeyi taahhüt etmişti.