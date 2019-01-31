Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Mbaye Diagne 'parçalı' Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydi.
31 Ocak 2019 Perşembe, 14:11:25 Güncelleme: 14:12:09
Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

Galatasaray haftalardır aradığı forveti Kasımpaşa'dan aldı.

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Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği forvet Diagne oldu.

Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

Ligde 20 golle en çok gol atan futbolcu konumundaki Senegalli oyuncu için Galatasaray toplam 11,8 milyon euro verdi.

Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği Diagne sağlık kontrolünden geçtikten sonra 'parçalı' formayı giydi.

Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

İşte 'parçalı' formayla Diagne...

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