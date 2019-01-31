Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi - Fotomaç
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Mbaye Diagne 'parçalı' Galatasaray formasını giydi
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydi.
31 Ocak 2019 Perşembe, 14:11:25
Güncelleme: 14:12:09
Galatasaray haftalardır aradığı forveti Kasımpaşa'dan aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği forvet Diagne oldu.
Ligde 20 golle en çok gol atan futbolcu konumundaki Senegalli oyuncu için Galatasaray toplam 11,8 milyon euro verdi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği Diagne sağlık kontrolünden geçtikten sonra 'parçalı' formayı giydi.
İşte 'parçalı' formayla Diagne...