Luyindama'nın yerine yıldız isim!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor. Luyindama'nın satış opsiyon hakkını elinde bulunduran Galatasaray'ın 30 Haziran'a kadar 6 milyon Euro yatırması gerekiyor. Terim, kaynak bulunamaması ihtimaline karşın yıldız ismi gündemine aldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 19.06.2019 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





