Luyindama'nın yerine yıldız isim! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Luyindama'nın yerine yıldız isim!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor. Luyindama'nın satış opsiyon hakkını elinde bulunduran Galatasaray'ın 30 Haziran'a kadar 6 milyon Euro yatırması gerekiyor. Terim, kaynak bulunamaması ihtimaline karşın yıldız ismi gündemine aldı.
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 19.06.2019 09:06
Luyindama'nın yerine yıldız isim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Christian Luyindama'nın takımda kalmasını çok istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Luyindama'nın yerine yıldız isim!

Fakat Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk opsiyon hakkını kullanmak için sadece 12 günü kaldı.

Luyindama'nın yerine yıldız isim!

Başarılı futbolcuyu, Standard Liege'ten kiralayan ve oldukça memnun kalan Cimbom, sözleşmesine satış alma opsiyonu da koymayı ihmal etmemişti.

Luyindama'nın yerine yıldız isim!

Luyindama'nın tapusunu almak için 30 Mayıs'a kadar 6 milyon Euro ödemesi gereken sarıkırmızılılar, Liege'ten bir aylık uzatma istedi.

Luyindama'nın yerine yıldız isim!

KİRALIK ALINACAK

Belçika ekibi, 30 Haziran'a kadar bekleme kararı alsa da henüz oyuncunun bonservisi için para bulunmuş değil.

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