Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor. Luyindama'nın satış opsiyon hakkını elinde bulunduran Galatasaray'ın 30 Haziran'a kadar 6 milyon Euro yatırması gerekiyor. Terim, kaynak bulunamaması ihtimaline karşın yıldız ismi gündemine aldı.
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
Güncelleme: 19.06.2019 09:06
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Christian Luyindama'nın takımda kalmasını çok istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fakat Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk opsiyon hakkını kullanmak için sadece 12 günü kaldı.
Başarılı futbolcuyu, Standard Liege'ten kiralayan ve oldukça memnun kalan Cimbom, sözleşmesine satış alma opsiyonu da koymayı ihmal etmemişti.
Luyindama'nın tapusunu almak için 30 Mayıs'a kadar 6 milyon Euro ödemesi gereken sarıkırmızılılar, Liege'ten bir aylık uzatma istedi.
KİRALIK ALINACAK
Belçika ekibi, 30 Haziran'a kadar bekleme kararı alsa da henüz oyuncunun bonservisi için para bulunmuş değil.