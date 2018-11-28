Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde bomba ihbarı yapıldı. Yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve tren garı boşaltıldı!
28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:57:36 Güncelleme: 15:05:19
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.

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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!

Rusya'da zaman zaman bu tür ihbarların yapıldığı ve Rus polisinin sıklıkla bu tür tahliyeler yapıp tedbiri elden bırakmadığı belirtiliyor.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!
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