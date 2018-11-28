Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.