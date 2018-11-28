Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı öncesi bomba alarmı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maç öncesinde bomba ihbarı yapıldı. Yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve tren garı boşaltıldı!
28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:57:36
Güncelleme: 15:05:19
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam deplasmanda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesinde isimsiz bir bomba ihbarı sebebiyle yaklaşık 20 alışveriş merkezi ve Kievskiy tren garı boşaltıldı, yaklaşık dört bin vatandaş tahliye edildi.
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Rusya'da zaman zaman bu tür ihbarların yapıldığı ve Rus polisinin sıklıkla bu tür tahliyeler yapıp tedbiri elden bırakmadığı belirtiliyor.