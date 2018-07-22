Lionel Carole piyangosu - Galeri - Fotomaç
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    Lionel Carole piyangosu

    22 Temmuz 2018 Pazar, 09:40:20 Güncelleme: 09:40:48
    Lionel Carole piyangosu
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    Lionel Carole piyangosu

    Transferde kaynak arayışında olan Galatasaray, Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'ü de iyi bir bonservis karşılığında satacak.

    Lionel Carole piyangosu
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    Lionel Carole piyangosu

    Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Nagatomo'nun yokluğunda kamp süresince sürekli olarak şans verilen Fransız futbolcuya Türkiye, Fransa ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi.

    Lionel Carole piyangosu
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    Lionel Carole piyangosu

    Sarı-kırmızı yetkililer, deneyimli futbolcunun satışından 1.5-2 milyon euro gelir beklediklerini ifade etti. (Milliyet)

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