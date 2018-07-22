Lionel Carole piyangosu - Galeri - Fotomaç
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Lionel Carole piyangosu
22 Temmuz 2018 Pazar, 09:40:20
Güncelleme: 09:40:48
Transferde kaynak arayışında olan Galatasaray, Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'ü de iyi bir bonservis karşılığında satacak.
Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Nagatomo'nun yokluğunda kamp süresince sürekli olarak şans verilen Fransız futbolcuya Türkiye, Fransa ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızı yetkililer, deneyimli futbolcunun satışından 1.5-2 milyon euro gelir beklediklerini ifade etti. (Milliyet)