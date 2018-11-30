Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray sözleri!
Kulüpler Birliği, TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili alınan 'dinlendirme' kararının geri çekilmesini istedi. Üstelik de 'tehditkâr' ifadelerle... Bu bildiriyi nasıl yorumluyorsunuz?
Kulüpler Birliği'nin oy çokluğuyla(!) yaptığı açıklamanın içinde yer alan 'Geri adım atılmadığı takdirde Türk futbolunun adil yönetilmesi için ortak bir adım atacağız' söylemi tamamen TFF'yi tehdit etmektir.
Hiçbir yaptırım gücü olmayan Kulüpler Birliği'nin düzenlediği bildiriye bazı kulüpler bence gönüllü olarak imza atmamıştır.
İMZASIZ BELGE OLMAZ
Hakemlerden şikâyet eden ve bildiri bile yayınlayan kulüplerin imzalarının ıslak olmadığını düşünürsek karar geçerli değildir. Ayrıca birlikte toplanmamak sadece telefon trafiğiyle böyle bir bildiriyi yayınlamak ciddiyetten yoksundur.
MHK'nın 6 yıldır Kadıköy'e gönderemediği Halis Özkahya gerçeği varken ve bu kendi iç dünyalarında gizlendirilmişken, Yusuf Namoğlu MHK'sının Göçek ve Özkahya için 'ikinci bir emre kadar dinlendirilecekler' kararını dışarıya sızdırmaları tamamen Galatasaray'ı hedef yapmaktır.
Oysa MHK kararı kendi içinde verebilir, bunu da dışarıya sızdırma gereği duymazdı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bildiri için 'Fikret Orman beni aradı, tepki koymamız gerektiğini söyledi' dedi. Mustafa Cengiz ise 'Kulüpler Birliği başkanını (Fikret Orman) ve ikili vekili aradım, haberleri olmadığını söylediler' diyor. Anadolu kulüplerinin istediği belirtiliyor. Bu bildiriyi sizce kim planladı?
Deveye "Neden boynun eğri?" diye sormuşlar. Deve de "Nerem doğru ki?" diye cevap vermiş. Erol Bedir'in açıklamalarıyla, Fikret Orman'ın söylemleri deve hikâyesine benziyor.
ORMAN ŞİKAYETÇİYDİ
15 gün önce VAR'ı gündem yapıp, hakemlere veryansın eden Fikret Orman değil miydi? Sezon başından beri VAR'a isyan eden Trabzonspor değil miydi? 5 gün önce hakemlerle ilgili zehir zemberek bir açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü değil miydi?
Burada Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri kadar bu bildiriyi organize edenler de çıkıp kendini açıklamalı. Aldığım sağlam bir duyuma göre bildirinin Göksel Gümüşdağ, Fikret Orman ve Ali Koç organizasyonu olduğu söyleniyor