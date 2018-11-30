Levent Tüzemen'den flaş Galatasaray sözleri!

Kulüpler Birliği, TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili alınan 'dinlendirme' kararının geri çekilmesini istedi. Üstelik de 'tehditkâr' ifadelerle... Bu bildiriyi nasıl yorumluyorsunuz?

Kulüpler Birliği'nin oy çokluğuyla(!) yaptığı açıklamanın içinde yer alan 'Geri adım atılmadığı takdirde Türk futbolunun adil yönetilmesi için ortak bir adım atacağız' söylemi tamamen TFF'yi tehdit etmektir.

Hiçbir yaptırım gücü olmayan Kulüpler Birliği'nin düzenlediği bildiriye bazı kulüpler bence gönüllü olarak imza atmamıştır.