Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş hamle! Galatasaray...

Galatasaray'da Nzonzi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Steven Nzonzi'yi disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakmıştı. Fransız futbolcu bu karar sonrasında sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takipten çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcudan Galatasaray taraftarını şaşkına çeviren bir hamle daha geldi. İşte Nzonzi - Galatasaray ikileminde yaşanan son gelişmeler ve futbolcunun yaptığı flaş hareket...

17 Aralık 2019 Salı 00:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





