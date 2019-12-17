Kadro dışı kalan Nzonzi'den flaş hamle! Galatasaray...
Galatasaray'da Nzonzi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Steven Nzonzi'yi disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakmıştı. Fransız futbolcu bu karar sonrasında sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takipten çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcudan Galatasaray taraftarını şaşkına çeviren bir hamle daha geldi. İşte Nzonzi - Galatasaray ikileminde yaşanan son gelişmeler ve futbolcunun yaptığı flaş hareket...
17 Aralık 2019 Salı 00:16
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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi olay olmaya devam ediyor.
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Yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılı takımın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Maç içinde ağır bir görüntü çizmesi, ön libero bölgesindeki bir oyuncuya göre top kapma yüzdesindeki düşüklük ve saha içindeki isteksiz görüntüsü Galatasaray taraftarını hiç mi hiç memnun etmemişti.
Fransız futbolcunun performansı bir yana disiplinsiz davranışları bardağı taşıran son damla oldu.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Nzonzi'yle ilgili, ''Geç alınmış bir karardı bir yere kadar sabredebildik'' ifadelerini kullanmıştı.