Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza ise Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Transferin önünde tek engel var... İşte ayrıntılar...
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32
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Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Cimbom ön libero ararken Fenerbahçe'nin eksi oyuncusu Josef de Souza gündemdeki yerini koruyor.
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Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen Josef'in Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ve bonservis sorununun çözülmeye çalışıldığı bildirildi.
Galatasaray bu transferi Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'i transfer ettiği gibi herhangi bir transfer ücreti ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Ancak henüz Al Ahli'yi ikna edebilmiş değil.
YENİ ADAY MANGALA Josef de Souza ile ilgilenen Galatasaray'a, Stuttgart'tan Orel Mangala önerildi.
2017 yazında Stuttgart'a transfer olan 21 yaşındaki Mangala, geçen sezon 2. Bundesliga'da Hamburg formasıyla boy gösterdi. .