Josef de Souza tamam! Sıra kulübünde

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza ise Cimbom'a yeşil ışık yaktı. Transferin önünde tek engel var... İşte ayrıntılar...

21 Temmuz 2019 Pazar 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





