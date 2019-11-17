İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'ın Nzonzi kararı...

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Galatasaray, transfere yoğunlaştı. Bir yandan devre arası transfer dönemi için hazırlık yapan sarı-kırmızılı takımın Steven Nzonzi kararını ise İtalyan basını açıkladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)