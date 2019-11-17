İtalyanlar açıkladı! Galatasaray'ın Nzonzi kararı...

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon işler istediği gibi gitmeyen Galatasaray, transfere yoğunlaştı. Bir yandan devre arası transfer dönemi için hazırlık yapan sarı-kırmızılı takımın Steven Nzonzi kararını ise İtalyan basını açıkladı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Kasım 2019 Pazar 09:46
Güncelleme: 17.11.2019 09:48
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Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, yeniden transfere yoğunlaştı.
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Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı golcü RadamelFalcao'nun uzun süreli yokluğu ve Florin Andone'nin de sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde forvet mevkisi için nabız yoklayacak.
Öte yandan gelecek sezon için de planlamalara başlayan sarı-kırmızılı ekip, takımda kiralık olarak forma giyen StevenNzonzi için de kararını verdi.
İtalyan basını Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu için dikkat çeken bir haber kaleme aldı.
TuttoMercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım, Roma'ya 500 bin Euro ödeme yaparak yıldız futbolcuyu bir yıl daha kiralayacak.