İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu! - Galeri - Fotomaç
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İşte Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz raporu!
Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz hakkındaki raporu ortaya çıktı.
25 Kasım 2018 Pazar, 13:00:46
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
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Hakem Hüseyin Göçek yazdığı raporla da eleştiri ve sitem aldı.
1-1 sona eren Galatasaray- Konyaspor karşılaşmasına 90.dakikada hakem Hüseyin Göçek'in verdiği tartışmalı penaltı kararı damga vurdu.
Serdar Aziz'in, Skubic ile girdiği pozisyonda penaltı kararı veren hakem Hüseyin Göçek'e tepki yağdı.
Futbol Arena'nın haberine göre; Hakem Hüseyin Göçek raporunda, "Serdar Aziz penaltı kararı sonrasında 2 kez topu üzerime fırlattı" diye yazdı.