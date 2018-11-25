İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu! - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    İşte Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz raporu!

    Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz hakkındaki raporu ortaya çıktı.
    25 Kasım 2018 Pazar, 13:00:46
    İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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    İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

    Hakem Hüseyin Göçek yazdığı raporla da eleştiri ve sitem aldı.

    İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

    1-1 sona eren Galatasaray- Konyaspor karşılaşmasına 90.dakikada hakem Hüseyin Göçek'in verdiği tartışmalı penaltı kararı damga vurdu.

    İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

    Serdar Aziz'in, Skubic ile girdiği pozisyonda penaltı kararı veren hakem Hüseyin Göçek'e tepki yağdı.

    İşte Hüseyin Göçekin Serdar Aziz raporu!

    Futbol Arena'nın haberine göre; Hakem Hüseyin Göçek raporunda, "Serdar Aziz penaltı kararı sonrasında 2 kez topu üzerime fırlattı" diye yazdı.

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