İşte Galatasaray'ın yeni yıldız adayı! Fatih Terim ısrarla istedi

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele olacak olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına start verildi. Yaz transfer için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılarda orta saha arayışları devam ediyor. Ever Banega transferinde mutlu sona ulaşmaya çalışan Galatasaray, Badou Ndiaye'nin takımına dönmesi ve Fernando'nun Sevilla ile anlaşması nedeniyle Arjantinli futbolcuyla beraber bir orta saha transferi daha yapmayı planlıyor. İşte teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde en üst sırada yer alan yeni yıldız adayı...

9 Temmuz 2019 Salı 11:23 Güncelleme: 09.07.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





