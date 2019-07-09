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İşte Galatasaray'ın yeni yıldız adayı! Fatih Terim ısrarla istedi
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele olacak olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına start verildi. Yaz transfer için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılarda orta saha arayışları devam ediyor. Ever Banega transferinde mutlu sona ulaşmaya çalışan Galatasaray, Badou Ndiaye'nin takımına dönmesi ve Fernando'nun Sevilla ile anlaşması nedeniyle Arjantinli futbolcuyla beraber bir orta saha transferi daha yapmayı planlıyor. İşte teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde en üst sırada yer alan yeni yıldız adayı...
9 Temmuz 2019 Salı 11:23
Güncelleme: 09.07.2019 11:24
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Yeni sezonda özellikle ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.
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Cimbom geçtiğimiz sezonu her ne kadar çifte kupayla tamamlasa da dar rotasyonlu kadro, sezon içerisinde teknik direktör Fatih Terim'i zor durumda bırakmıştı.
Bu yüzden gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Aslan'da geniş rotasyonlu bir kadronun kurulması için düğmeye basıldı.
Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük transferlerini açıklayarak şimdiden 5 transferi bitirdi.
İç transferde de harekete geçen ve Fatih Terim ile 2+3 yıllık bir sözleşme imzalayan Cimbom, kaptan Selçuk İnan'la da 1 yıllık sözleşme yeniledi.