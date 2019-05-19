Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı gole çeviremeyerek yönetimi ve taraftarı kızdıran Senagalli golcü, aynı maçta ikinci kez topun başına geçerek bu kez fileleri havalandırmayı başarsa da tepkilere neden olmuştu.