Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadelede tecrübeli hakem Cüneyt Çakır düdük çalarken, VAR odasında Ali Palabıyık olacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik karşılaşma öncesi Galatasaray cephesinde Diagne'nin sık sık penaltı kaçırması üzerine bu konuda bir revizyona gidildi.
19 Mayıs 2019 Pazar 14:37
Güncelleme: 19.05.2019 16:25
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Liderlik koltuğunu paylaşan iki ekibin karşılaşacağı mücadelede kazanan taraf şampiyonluğunu ilan edecek.
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Karşılaşmada iki takımında hata yapmaya tahammülü yok. Fatih Terim ve Abdullah Avcı şampiyonluğa bir adım kala hata yapmak istemiyor.
Galatasaray cephesinde son haftalarda gole çevrilemeyen penaltı vuruşları da çözülmeyi bekleyen problemlerden biri.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan sezon ortasında transfer ettiği Diagne, son haftalarda kaçırdığı penaltılarla tartışma konusu oldu.
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı gole çeviremeyerek yönetimi ve taraftarı kızdıran Senagalli golcü, aynı maçta ikinci kez topun başına geçerek bu kez fileleri havalandırmayı başarsa da tepkilere neden olmuştu.