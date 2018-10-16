İşte Galatasarayın UEFA savunmasındaki 5 madde! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    İşte Galatasaray'ın UEFA savunmasındaki 5 madde!

    İşte Fotomaç farkıyla Galatasaray'ın UEFA'ya verdiği savunmasındaki 5 ana madde

    16 Ekim 2018 Salı, 02:05:18 Güncelleme: 02:09:25
    İşte Galatasarayın UEFA savunmasındaki 5 madde!

    Mali yapısını sağlam bir zemine oturtmak için çalışan ve yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Galatasaray'da UEFA krizi yeniden hortladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Galatasarayın UEFA savunmasındaki 5 madde!

    UEFA Finansal Fair Play kurulu ile yoğun temaslar, sıkı pazarlıkların ardından 4 yıllık anlaşma imzalamayı başaran ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alan sarı-kırmızılı ekipte eski defterler yeniden açıldı.

    İşte Galatasarayın UEFA savunmasındaki 5 madde!

    SORUŞTURMAYA İTİRAZ ETTİ
    142 milyon euro'luk zarara rağmen Soruşturma Komisyonu'nun (AC) verdiği 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına Yargı Komisyonu (IC) itiraz etti. G.Saray'ın yaptığı sözleşme yeniden masaya yatırıldı. Ardından İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck'ın G.Saray için ceza istediği iddiaları kulislere düştü.

    İşte Galatasarayın UEFA savunmasındaki 5 madde!

    DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
    Geniş kapsamlı bir savunma daha hazırlayan Başkan Mustafa Cengiz, finans uzmanı yönetici Oytun Özer'le İsviçre'nin yolu tutarken toplantıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

    İşte Galatasarayın UEFA savunmasındaki 5 madde!

    Başkan, yapılandırma anlaşmasının ardından uyguladıkları acı reçeteyi anlattı ve "Biz sözümüzü tuttuk. Şimdi sıra sizde" mesajı verdi.

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