SORUŞTURMAYA İTİRAZ ETTİ

142 milyon euro'luk zarara rağmen Soruşturma Komisyonu'nun (AC) verdiği 4 yıllık yapılandırma anlaşmasına Yargı Komisyonu (IC) itiraz etti. G.Saray'ın yaptığı sözleşme yeniden masaya yatırıldı. Ardından İspanyol Jacobo Beltran ile Alman Egon Franck'ın G.Saray için ceza istediği iddiaları kulislere düştü.



