Galeri Galatasaray İşte Galatasaray'ın teklifinin kabul edilmeme nedeni! Okay Yokuşlu...

İşte Galatasaray'ın teklifinin kabul edilmeme nedeni! Okay Yokuşlu...

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın orta saha adayları kapsamına gündemine aldığı Okay Yokuşlu'dan kötü haber gelmişti. Teknik direktör Fatih Terim de milli oyuncuyu istediklerini ancak alamadıklarını dile getirmişti. Galatasaray'ın Okay için Celta Vigo'ya sunduğu ve kabul edilemeyen o teklifi ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri