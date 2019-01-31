İşte Galatasaray'ın son transferi! Geliş saati belli oldu

Yazın Arabistan'ın kapısından dönen Maicon'a hem Japonya'dan hem de Çin'den teklif geldi. Galatasaraylı futbolcu Maicon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve haberlerini doğruladı. Brezilyalı stoperin yerine gelecek isim belli oldu. Yıldız isim akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar...

31 Ocak 2019 Perşembe, 15:10:08 Güncelleme: 15:41:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





