İşte Galatasaray'ın son transferi! Geliş saati belli oldu
Yazın Arabistan'ın kapısından dönen Maicon'a hem Japonya'dan hem de Çin'den teklif geldi. Galatasaraylı futbolcu Maicon sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ve haberlerini doğruladı. Brezilyalı stoperin yerine gelecek isim belli oldu. Yıldız isim akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. İşte detaylar...
31 Ocak 2019 Perşembe, 15:10:08
Güncelleme: 15:41:10
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Yaz transfer döneminde Arap ekiplerinin talip olduğu Maicon Roque'ye bu kez Japonya ve Çin'den teklif geldi.
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30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Asya kıtasından 6 milyon euro'luk bir teklif olduğu kaydedildi.
Ailevi sorunları nedeniyle ülkesine gitmek isteyen ancak alıcı bulamadığı için kulüpte kalan Maicon'un bugün net kararını bildirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu imza atarsa alternatifi hazır.
Galatasaray'da Christian Luyindama ile anlaşma sağlandı.