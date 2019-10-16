İşte Galatasaray'ın Sivasspor 11'i! Fatih Terim'den flaş kararlar...

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Üç kupayı birden müzesine götürdükten sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja giriyor. Luyindama, Lemina ve Falcao'nun yokluğunda performansından memnun olmadığı yıldızları da kenara çekecek olan Terim, flaş kararlara imza atacak...

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:09 Güncelleme: 17.10.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





