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İşte Galatasaray'ın Sivasspor 11'i! Fatih Terim'den flaş kararlar...
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Üç kupayı birden müzesine götürdükten sonra yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir viraja giriyor. Luyindama, Lemina ve Falcao'nun yokluğunda performansından memnun olmadığı yıldızları da kenara çekecek olan Terim, flaş kararlara imza atacak...
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
Güncelleme: 17.10.2019 14:44
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Milli aranın ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
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Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılılar, mücadele ettiği iki kulvarda da zorlu viraja giriyor.
Aslan, milli aranın ardından 23 günde 6 kritik mücadeleye çıkacak. Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak olan zorlu periyot, Gaziantep'te son bulacak.
Bu süreçte RealMadrid'le iki kez karşılaşacak Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra ÇaykurRizespor'u ağırlayacak.
Cimbom'da bu periyot öncesi sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.