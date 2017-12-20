İşte Galatasaray'ın favori hoca adayı

FAVORİ TUCHEL

Galatasaray'da bu görev için düşünülen ilk isim Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel. Daha önce Mainz ve Borussia Dortmund'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, son olarak görev yaptığı Dortmund'un başında 107 maça çıktı ve 2,17 puan ortalaması elde etti.