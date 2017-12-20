İşte Galatasaray'ın favori hoca adayı
Özbek, yabancı bir teknik adamla anlaşmak istediği öğrenilirken Fatih Terim'e ise sıcak bakmadığı belirtildi. Dünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fatih Terim hakkında gelen soruya "Galatasaray'ın bir değeridir, kendisini böyle yıpratmak, malzeme yapmak hiçbir Galatasaraylıya yakışmaz" ifadelerini kullanmasıyla Terim'e sıcak bakmadığı anlaşıldı.
SÜRPRİZ GALLARDO
Galatasaray'da teknik direktör listesinin sonlarında iki Arjantinli bulunuyor. Bu isimler Marcelo Bielsa ve Marcelo Gallardo. 62 yaşındaki Bielsea'nın Lille'deki görevi yakın zamanda sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak iki taraf anlaşamamıştı.
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