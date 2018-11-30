İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao

İşte Galatasaray'ın ara transferdeki hedefi Santos'tan Damiao
Gol yollarında yaşadığı büyük sıkıntıyı ara transfer döneminde çözmek isteyen Galatasaray, Brezilyalı golcüye kancayı taktı.
30 Kasım 2018 Cuma, 16:11:36
Güncelleme: 16:15:49
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Şampiyonlar Ligi'nde en kolay grupta olmasına rağmen ilk 2 dışında kalan Galatasaray, Gomis'i satmanın bedelini ödedi.
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Avrupa'da son 4 maçta gol atamayan sarı-kırmızılı takımın ihtiyacını Fatih Terim birinci ağızdan dile getirdi.
Terim, 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova maçının ardından "Ocak ayındaki transfer dönemi bizim için çok şeyi belirleyecek. Bir defa bitirici noktasında etkimiz yok, onu halletmemiz lazım" diyerek işareti verdi.
BEDAVAYA GETİRMEK İSTİYOR
Sabah'ın haberine göre, Aslan'ın ara transfer listesinde ilk sıraya yazılan golcünün ismi Leandro Damiao.
Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı forveti, devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başladı.