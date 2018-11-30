İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao - Galeri - Fotomaç
30 Kasım 2018, Cuma
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İşte Galatasaray'ın ara transferdeki hedefi Santos'tan Damiao

Gol yollarında yaşadığı büyük sıkıntıyı ara transfer döneminde çözmek isteyen Galatasaray, Brezilyalı golcüye kancayı taktı.
30 Kasım 2018 Cuma, 16:11:36 Güncelleme: 16:15:49
İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao

Şampiyonlar Ligi'nde en kolay grupta olmasına rağmen ilk 2 dışında kalan Galatasaray, Gomis'i satmanın bedelini ödedi.

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İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao

Avrupa'da son 4 maçta gol atamayan sarı-kırmızılı takımın ihtiyacını Fatih Terim birinci ağızdan dile getirdi.

İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao

Terim, 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova maçının ardından "Ocak ayındaki transfer dönemi bizim için çok şeyi belirleyecek. Bir defa bitirici noktasında etkimiz yok, onu halletmemiz lazım" diyerek işareti verdi.

İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao

BEDAVAYA GETİRMEK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, Aslan'ın ara transfer listesinde ilk sıraya yazılan golcünün ismi Leandro Damiao.

İşte Galatasarayın ara transferdeki hedefi Santostan Damiao

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı forveti, devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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