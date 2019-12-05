İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.