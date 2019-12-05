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05 Aralık 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.

5 Aralık 2019 Perşembe 14:01
İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

Kupada sahasında Tuzlaspor'a 2-0 gibi beklenmedik bir skorla mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk.

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İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

Diğer futbolcular ise salonda core ve stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı.

İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

Daha sonra sahada beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pasa yönelik çalışma yapılırken ana bölümünde çift kale oyun yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

İşte Galatasaray'ın antrenman raporu!

ŞENER, EMRE VE LEMINA TAKIMLA ÇALIŞTI
Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı.

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