İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşları!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe golcü transferi için Muriç ile ilgilenmiş, daha sonra devreye giren Galatasaray oyuncuyla anlaşmıştı. Transferi belirsizliğini koruyan Muriç, son yaptığı açıklamayla Rizespor'da kalacağını duyurdu. Biz de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin daha önce transferinde karşı karşıya geldikleri isimleri sizler için derledik...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 12:29 Güncelleme: 06.07.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





