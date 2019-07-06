İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşları!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe golcü transferi için Muriç ile ilgilenmiş, daha sonra devreye giren Galatasaray oyuncuyla anlaşmıştı. Transferi belirsizliğini koruyan Muriç, son yaptığı açıklamayla Rizespor'da kalacağını duyurdu. Biz de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin daha önce transferinde karşı karşıya geldikleri isimleri sizler için derledik...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 12:29
Güncelleme: 06.07.2019 12:29
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Galatasaray ve Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, her iki takım da Vedat Muriç için girişimlerde bulunmuştu.
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Çaykur Rizespor'un iki kulüpten de teklif aldığını açıklamasının ardından Kosovalı futbolcunun tercihi merak ediliyordu.
Vedat Muriç ve Rizespor cephesinden son yapılan açıklamalarla, golcü futbolcunun Rizespor'da kalacağı duyuruldu.
Galatasaray oyuncu için 3 milyon 750 bin Euro'luk teklif yaparken, Fenerbahçe'nin ise bu rakamın biraz üzerinde teklif yaptığı ifade edilmişti.
Golcü oyuncunun takımda kalma kararının ardından iki takımı geçmişte de karşı karşıya getiren futbolcuları derledik.