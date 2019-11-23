İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!

MAÇIN ANATOMİSİ

İlk yarıda Başakşehir daha baskılı ve topla daha fazla oynayan taraftı ancak tehlikeli olabilecek pozisyon bulamadı. Galatasaray ise daha çok kontratak görüntüsü sergiledi. İkinci devrede sarı-kırmızılı takım, taraftarının da desteğiyle oyunu dengeledi. Ancak misafir ekip, Lemina'nın hatasını değerlendirip 3 puanı almayı başardı.