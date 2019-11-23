İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!
Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etti. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı ve saat 20.30'da başladı. Karşılaşma konuk ekip Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının sineması.
23 Kasım 2019 Cumartesi 02:18
Güncelleme: 23.11.2019 02:18
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İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!
Türk Telekom Stadyumu'nda mücadeleyi 35.650 seyirci takip etti.
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İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!
MAÇIN ANATOMİSİ İlk yarıda Başakşehir daha baskılı ve topla daha fazla oynayan taraftı ancak tehlikeli olabilecek pozisyon bulamadı. Galatasaray ise daha çok kontratak görüntüsü sergiledi. İkinci devrede sarı-kırmızılı takım, taraftarının da desteğiyle oyunu dengeledi. Ancak misafir ekip, Lemina'nın hatasını değerlendirip 3 puanı almayı başardı.
İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!
Mücadelede Galatasaray'ın topla oynama oranı %55 iken Başakşehir %45 oranla topla oynayan taraftı.
İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı sineması!