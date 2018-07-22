İşte Fatih Terimin stoper listesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Valencia maçından sonra stoper transferi istedi
22 Temmuz 2018 Pazar, 10:43:29
Güncelleme: 10:46:31
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İşte Fatih Terim'in stoper listesi
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Hazırlık maçlarındaki defans hataları sonrasında Fatih Terim transferde bir numaraya "stoper"i yazdı.
İşte Fatih Terim'in stoper listesi
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Tecrübeli teknik adam yöneticilerle görüşerek Denayer yeniden kiralanamazsa, Schalke'ye dönen Benedik Höwedes, Monaco'da durumu netleşmeyen Kamil Glik ve Dortmund'un sezon öncesi kampına katılan Ömer Toprak'tan birinin işinin acilen bitirilmesini istedi.
İşte Fatih Terim'in stoper listesi
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Terim'in üzerinde durduğu isimlerden Höwedes, Schalke'nin yeni sezon hazırlıklarına katıldı. Ama orada durmayacak.
İşte Fatih Terim'in stoper listesi
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Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, "Yeni bir takım bulana kadar bizimle çalışması kadar normal bir durum yok" sözlerini kullandı.
Höwedes'in Çin kampına götürülmeyeceğini açıkladı.
İşte Fatih Terim'in stoper listesi
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Glik ise Keita Balde ile beraber Monaco'nun Almanya'daki kampına katıldı.