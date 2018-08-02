İşte Fatih Terimin istediği 4 isim - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim

    Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan o isimleri istiyor.
    2 Ağustos 2018 Perşembe, 10:42:46 Güncelleme: 10:46:26
    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
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    İşte Fatih Terimin istediği 4 isim

    Galatasaray'da Fatih Terim'in bir süredir ısrarla vurguladığı, büyüklerin kendi arasında transfer yapabilme özgürlüğü, akıllara tek bir soruyu getirdi: Terim, kimleri istiyor?

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
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    • 6
    İşte Fatih Terimin istediği 4 isim

    Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın gündeminde olmadığını dile getirmişti. Ve o 4 bomba isim ortaya çıktı. İşte o isimler;

    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
    • 3
    • 6
    İşte Fatih Terimin istediği 4 isim

    VALBUENA

    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
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    İşte Fatih Terimin istediği 4 isim

    ALPER POTUK

    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
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    • 6
    İşte Fatih Terimin istediği 4 isim

    TOLGAY ARSLAN

    İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
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    • 6
    İşte Fatih Terimin istediği 4 isim

    YUSUF YAZICI

    (Skorer)

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