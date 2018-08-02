İşte Fatih Terimin istediği 4 isim - Galeri - Fotomaç
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İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan o isimleri istiyor.
2 Ağustos 2018 Perşembe, 10:42:46
Güncelleme: 10:46:26
İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
Galatasaray'da Fatih Terim'in bir süredir ısrarla vurguladığı, büyüklerin kendi arasında transfer yapabilme özgürlüğü, akıllara tek bir soruyu getirdi: Terim, kimleri istiyor?
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İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan'ın gündeminde olmadığını dile getirmişti. Ve o 4 bomba isim ortaya çıktı. İşte o isimler;
İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim
İşte Fatih Terim'in istediği 4 isim