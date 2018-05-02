İşte Fatih Terim'in felsefesi!
'Onunla başlasaydık şimdi şampiyonduk'
21. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray için son dönemde sosyal medyada yeni tartışma konusu açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ile sezona başlanması halinde şampiyonluğun haftalar öncesinden garantileneceğini iddia etti. Sosyal medyada bu konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı.
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