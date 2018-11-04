İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    İşte Fatih Terim'in derbi sonrası soyunma odası konuşması

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı sonrasında futbolcularına şunları söyledi
    4 Kasım 2018 Pazar, 15:32:04 Güncelleme: 15:37:17
    İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması

    Fenerbahçe'yi son yıllardaki en sıkıntılı haliyle yakalamasına rağmen mağlup edemeyen Galatasaray'da moraller bozuk...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması

    Müthiş taraftar desteğiyle derbiye başlayan, ikinci yarının başında 2-0 öne de geçen Cim Bom, sonrasındaki 35 dakikalık bölümde ise inanılmaz bir konsantrasyon kaybına uğradı.

    İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması

    Zorlu maç 2-2 tamamlanırken, hem tribünler hem de Fatih Terim 90 dakikanın bitiş düdüğüyle büyük şok yaşadı.

    İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması

    Fırat Aydınus'u ciddi şekilde eleştiren Fatih hoca, her şeye rağmen faturayı tamamen hakeme kesmedi.

    İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması

    'Üzülmeye vakit yok'

    Soyunma odasında futbolcularını da eleştirdi. Ancak tecrübeli teknik adam, beklenenin aksine kısa bir konuşma yapıp, çıktı.

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