İşte Fatih Terimin derbi sonrası soyunma odası konuşması - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
İşte Fatih Terim'in derbi sonrası soyunma odası konuşması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı sonrasında futbolcularına şunları söyledi
4 Kasım 2018 Pazar, 15:32:04
Güncelleme: 15:37:17
Fenerbahçe'yi son yıllardaki en sıkıntılı haliyle yakalamasına rağmen mağlup edemeyen Galatasaray'da moraller bozuk...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müthiş taraftar desteğiyle derbiye başlayan, ikinci yarının başında 2-0 öne de geçen Cim Bom, sonrasındaki 35 dakikalık bölümde ise inanılmaz bir konsantrasyon kaybına uğradı.
Zorlu maç 2-2 tamamlanırken, hem tribünler hem de Fatih Terim 90 dakikanın bitiş düdüğüyle büyük şok yaşadı.
Fırat Aydınus'u ciddi şekilde eleştiren Fatih hoca, her şeye rağmen faturayı tamamen hakeme kesmedi.
'Üzülmeye vakit yok'
Soyunma odasında futbolcularını da eleştirdi. Ancak tecrübeli teknik adam, beklenenin aksine kısa bir konuşma yapıp, çıktı.