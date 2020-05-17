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İşte Fatih Terim'in 20 yıl önceki kendine yazdığı anlamlı mektup!
Galatasaray'la unutulmaz başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim anlamlı bir mektup yazdı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Kupası zaferinin 20. yılında 20 sene önceki kendine bir mektup yazan Terim, bütün yaşananları anlattı. İşte o mektup...
17 Mayıs 2020 Pazar 01:03
Güncelleme: 17.05.2020 01:11
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası zaferinin 20. yılında, 20 yıl önceki kendine bir mektup yazdı. 20 yılda yaşananları ve başarılarını anlatan Terim, o gece ne olacağını da nüktedan bir üslupla anlattı, eleştirilere cevap verdi.
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"SİZE PEK ŞANS TANINMIYOR" Sevgili Fatih, Akşam saatlerinde hayallerinin takımı, vazgeçilmezlerinden biri olan Galatasaray'ın başında, bugüne kadar Türkiye futbol tarihindeki en büyük maça çıkacaksın.
Rakibiniz Arsenal, İngiltere'nin en kuvvetli takımlarından biri ve açık konuşalım, dünyadaki birçok kişiye göre bu akşamın favorisi Arsenal. Size pek şans tanınmıyor. Bu mektubu sana, 66 yaşında, futbolun içinde kendisine 20 yıl daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan bir futbol insanı olarak yazıyorum fakat senin aklında tabii ki akşamki maçın sonucu var.
"O KADAR HEYECANLISIN Kİ.." Biliyorum. O kadar merak ediyorsun, o kadar heyecanlısın ki, saat gece yarısını geçmiş olsa dahi, birazdan yerinden kalkıp, yardımcılarınla beraber muhtemel tüm senaryoları bir kaç kez daha konuşacak ve uyuyamayacaksın.
Sana bir sır vereyim, oyuncuların da uyumuyor. Şu an, 10-12 kişi bir arada, onlar da aynı senin gibi biliyorlar ki, akşam sahada ne olursa olsun, inancını kaybetmeyen bir takım olacak.